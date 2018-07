Acusado de chefiar tráfico em favela com UPP é preso A Polícia Militar prendeu, na noite desta quinta-feira, 27, Fábio Oliveira da Silva, de 26 anos, conhecido como AP ou Apertadinho, no Morro do Andaraí, no bairro de mesmo nome, zona norte do Rio de Janeiro. Ele é acusado de chefiar o tráfico de drogas na favela, que possui uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) desde julho de 2010.