Acusado de chefiar tráfico no Rio é preso no Paraguai Foi preso no Paraguai Alexander Mendes da Silva, de 35 anos, conhecido como Polegar, apontado como chefe do tráfico de drogas no Morro da Mangueira, no Rio de Janeiro. Polegar era um dos traficantes que fugiram após a ocupação da Polícia Militar (PM), em junho deste ano, para a instalação da 18ª Unidade de Polícia Pacificadora (UPP).