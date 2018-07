Acusado de crime em MG ficará preso só por 13 dias

O problema é que Souza teria cometido o crime ainda menor e volta ao Brasil a 13 dias de completar 21 anos, idade limite prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) para que adolescentes condenados a medidas socioeducativas fiquem presos. O rapaz vai ser levado sexta-feira (13) a Teófilo Otoni, no Vale do Rio Doce mineiro, e será liberado no dia 25.

O taxista Heraldo de Souza, de 68 anos, foi espancado até a morte por três passageiros em setembro de 2008. O crime ocorreu em um local ermo na zona rural do município e o corpo foi encontrado já em estado de decomposição. A polícia chegou ao local graças ás indicações de Valdiney Leal de Souza, o "Tintim", então com 20 anos. Ele assumiu que estava no táxi com Oesdres Pereira da Silva, que na ocasião tinha 18 anos, e José Rogério, que ainda era menor. Os dois maiores foram condenados a 29 anos de prisão, cada.