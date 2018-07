Acusado de espancar enteado é agredido no Rio

Os presos teriam iniciado o espancamento após receberem a notícia da morte do menino, que estava internado desde a semana passada com hemorragia cerebral. Depois de dez dias em coma, ele não resistiu e morreu na quinta-feira. O corpo foi sepultado sob forte comoção.

O padrasto da criança nega ter espancado o enteado e alega que ele teria caído de um vaso sanitário. Com a morte do menino, ele será indiciado por homicídio. O linchamento do preso foi comunicado à delegacia de Volta Redonda, que informou que os ferimentos não foram graves.

Após o atendimento no hospital, Leilson foi submetido a um exame de corpo de delito no Instituto Médio Legal (IML) e levado de volta para a Casa de Custódia, onde ficará agora numa cela isolada. A mãe do menino, Danieli Maciel, também será indiciada pela polícia, por omissão, mas não está presa. Ela não compareceu ao enterro do filho e tem paradeiro desconhecido.