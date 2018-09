Acusado de espancar mulher até a morte é preso no RJ Um homem, de 34 anos, foi preso em Queimados, na Baixada Fluminense, acusado de espancar a mulher, Elisangela da Cruz Alvez, de 28 anos, até a morte. Ele foi detido ontem por agentes da 55ª Delegacia de Polícia. Segundo os policiais, o espancamento ocorreu no último domingo, dia 6. Os vizinhos do casal contaram que a mulher apanhava do marido. O suspeito levou o corpo de Elisangela para um matagal a cerca de 200 metros de sua casa. Em seguida, disse para a vizinhança que sua mulher havia saído de casa.