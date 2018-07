Acusado de estuprar filhas é preso no Rio de Janeiro

Contra ele havia um mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. Honorato foi preso perto de sua casa no bairro Trindade, em São Gonçalo. Ele já havia sido condenado por tráfico de drogas e estava em liberdade condicional.

Ele foi flagrado pela companheira, há cerca de oito meses, molestando a filha de nove anos, disseram os policiais. A filha de sete também afirmou sofrer abusos do pai. A denúncia foi recebida pelos agentes no mês passado. A partir daí começaram as investigações para reunir provas contra o criminoso.