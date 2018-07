Acusado de estuprar mulher no Galeão é preso no Rio Foi preso na manhã deste sábado Anderson Silva do Nascimento, de 41 anos, acusado de ter estuprado, no último dia 9, no estacionamento do Aeroporto Tom Jobim, no Rio, uma mulher de 20 anos, moradora do Morro do Dendê, na Ilha do Governador. Segundo os agentes, o crime ocorreu no estacionamento E-04, em um local conhecido como "poeirão". A vítima foi ameaçada com uma pistola Taurus, calibre 765, e obrigada a entrar em um Fiat Siena, na Ilha do Governador. Em seguida, o criminoso a levou até o Galeão, onde praticou o estupro.