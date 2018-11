Acusado de integrar milícia carioca é preso no RN O ex-carcereiro de Polícia no Rio de Janeiro André Luiz da Silva Malvar, foragido desde fevereiro deste ano após ser acusado de ter participado de um triplo homicídio em Rio da Ostras, região dos lagos no Rio, foi preso ontem em Natal, no Rio Grande do Norte. Malvar é acusado de, junto com outros indivíduos, tentar matar um sargento da Polícia Militar e assassinar a mulher e dois filhos do policial, além de ser acusado de integrar e liderar uma milícia conhecida como "Liga da Justiça".Segundo a polícia, sob o seu comando estariam homens fortemente armados "que se deslocam em blocos matando aqueles que não aceitam suas ordens." Malvar, que era procurado em todo o País, será transferido hoje, sob forte escolta, para o Rio de Janeiro. Segundo a polícia, a ação contou com agentes da Polícia Federal no Rio Grande do Norte e policiais civis da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), da Policia Civil do Rio de Janeiro.