Acusado de integrar milícia na zona oeste do Rio é preso A polícia do Rio de Janeiro prendeu hoje um homem acusado de integrar uma das maiores milícias da zona oeste da capital fluminense e suspeito de envolvimento em mais de 100 assassinatos. Segundo as investigações, Roberto Berko de Araújo, de 29 anos, conhecido como Betão, faz parte do grupo Águia de Mirra, que controla condomínios e favelas dos bairros de Anchieta, Guadalupe, Del Castilho e Taquara.