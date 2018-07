Acusado de matar a mando de estagiária é condenado Após 12 horas de julgamento no Fórum de Santos, Aislan Dionísio do Nascimento, de 26 anos, foi condenado a 26 anos de reclusão por ter sido autor dos disparos que em 2005 mataram Mônica Tamer Cruz de Almeida, de 42 anos, e feriram Renata Borelli, de 26 anos. O crime ficou conhecido por ter sido planejado pela ex-estagiária Carolina de Paula Farias, de 25 anos, condenada a 30 anos e 4 meses de reclusão em agosto do ano passado. A sentença foi proferida pelo juiz Hélio Narvaez. Ex-estagiária de Administração de Empresas da indústria Petrocoque, em Cubatão, Carolina cometeu os crimes porque pretendia ser contratada e ficar mais próxima do gerente Élcio Santana, com quem mantivera um relacionamento amoroso. Além de ter sido mandante do homicídio de Mônica e da tentativa de homicídio contra Renata, Carolina também foi condenada por ter tentado matar, em setembro de 2005, Maria Aparecida de Campos, mulher de Santana e também funcionária da empresa. O advogado da defesa, Ricardo Ponzetto, disse que recorrerá da sentença e pedirá a anulação do processo. "Não foi respeitado o princípio constitucional do contraditório que assegura aos acusados a oportunidade de combater as acusações". Segundo ele, houve ausência de provas e a condenação se baseou apenas nas declarações dos outros participes dos crimes. Além de Nascimento, outros dois cúmplices de Carolina já foram condenados: Rodolfo Queiroz dos Santos, de 27 anos, primo da ex-estagiária, que recebeu uma pena de 16 anos de reclusão, e Ewerton Moura Andrade, de 22 anos, condenado a 17 anos e quatro meses. Também acusado de participação, Edson Siqueira dos Santos, de 27 anos, tem julgamento marcado para 21 de outubro.