Acusado de matar bebê é condenado a 60 anos O Tribunal do Júri de Votuporanga (SP) condenou a 60 anos de prisão Braw Michel Verde, de 27 anos, por dupla tentativa de homicídio e pelo homicídio de um bebê de 10 meses. Os crimes ocorreram em 2011. Verde havia sido denunciado à Polícia Militar pelo alto volume do som do carro parado na frente de seu bar.