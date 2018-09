Acusado de matar bebê é denunciado pelo MP-RJ O promotor de Justiça Riscalla João Abdenur denunciou um homem, de 19 anos, acusado de matar Vitória Gonçalves da Silva, de nove meses, em uma creche, no Morro do Juramento, Rio de Janeiro. O 2º Tribunal do Júri da capital recebeu a denuncia por homicídio triplamente qualificado - motivo fútil, meio cruel e sem dar chance de defesa - com o agravante de a vítima ser menor de 14 anos. Em caso de condenação, a pena pode chegar a até 30 anos de reclusão.