Acusado de matar colega de trabalho é preso em SC

Marcelo Schillreff, de 25 anos, admitiu à polícia ter desferido golpes de pá contra Sandro Rodrigues Morais, 35 anos, após uma discussão. O pedreiro preso só confessou o crime após três horas de interrogatório

A Polícia Civil trabalha com a informação de que a vítima havia recebido o pagamento do seu salário no dia anterior ao crime e que sua carteira não foi encontrada junto ao corpo da vítima. Há suspeita de latrocínio (roubo seguido de morte). Schillreff, no entanto, alega que não pegou a carteira de Morais ou qualquer quantia em dinheiro e que somente acertou a cabeça da vítima com dois golpes de pá e depois fugiu do local.