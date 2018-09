Acusado de matar coordenador do MST em PE é preso O homem acusado de matar o coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) em Pernambuco, Adelino Alexandre dos Santos, foi preso na última sexta-feira, em ação conjunta entre policiais civis e militares de Arcoverde. O crime aconteceu em agosto do ano passado.