De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os cinco escaparam da unidade depois de serrar a grade da cela na qual estavam e, em seguida, romper a grade instalada no teto da área comum da carceragem, de onde saíram usando uma corda feita com lençóis. A unidade, com capacidade para 30 presos, abrigava 82 no momento da fuga.