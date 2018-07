Acusado de matar Dorothy Stang pede adiamento de júri A defesa de Vitalmiro Bastos de Moura, o Bida, acusado de encomendar o assassinato da missionária americana Dorothy Stang, entrou com um pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF) anteontem. Os advogados pedem ainda o adiamento do segundo júri popular do caso, marcado para 31 de março no Tribunal de Justiça do Pará.