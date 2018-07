Acusado de matar Eloá não se pronuncia em depoimento

A carta precatório sobre o não depoimento de Lindemberg será anexada ao processo, que segue agora para as alegações finais. A defesa e acusação deverão se pronunciar e a Vara do Júri de Santo André, deverá decidir então, se Lindemberg vai a júri popular. Atualmente ele está detido no presídio de Tremembé.

Em 2008, Lindemberg invadiu a casa da ex-namorada e manteve Eloá e outras pessoas reféns. Eloá foi baleada duas vezes. Lindemberg responde pelo homicídio da ex-namorada, pela tentativa de homicídio de Nayara Silva e do sargento Atos Valeriano e pelo sequestro e cárcere privado de menores de 18 anos.