Acusado de matar esposa em PE falta a júri pela 2ª vez O julgamento do réu confesso da morte da ex-mulher Maristela Just e da tentativa de assassinato dos dois filhos e do ex-cunhado, o comerciante José Ramos Lopes Neto começou sem a presença dele ou de seu advogado. O tribunal do júri vai se realizar à revelia do acusado, que está foragido e teve sua prisão decretada no último dia 19. Os crimes foram cometidos há 21 anos.