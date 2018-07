Acusado de matar estudante é preso em Guarujá-SP

O acusado chegou à delegacia por volta das 16h45 desta quarta-feira (9), acompanhado de um sobrinho. Seu advogado chegou em seguida. Mário, que morava em Campinas e estava acompanhado da namorada e de mais dois amigos, não concordou em pagar R$ 19,99 pela refeição, uma vez que anúncio na porta do estabelecimento informava outro valor: R$ 12,99. No meio de uma discussão, o proprietário da churrascaria acabou desferindo três golpes de faca nas costas do estudante, que não resistiu aos ferimentos.

Para a juíza da 1ª Vara, o comerciante ocultou imagens do sistema de câmeras, dificultando a apuração dos fatos. Logo após o crime, os investigadores da delegacia-sede de Guarujá recolheram o computador do lugar, com o objetivo de avaliar as imagens. No entender da magistrada, o fato poderia continuar a ocorrer, com José Adão em liberdade.

Em seu primeiro depoimento à polícia, José Adão alegou que, por falta de manutenção, o sistema de monitoramento não estava funcionando. No dia seguinte, o dono da empresa que instalou as câmeras desmentiu José Adão, confirmando que elas estavam funcionando, mesmo sem a manutenção. José Adão confessou a autoria do crime, alegando que saiu em defesa do filho, Diego Souza Passos, gerente do estabelecimento, que também está envolvido no caso.