Acusado de matar ex-mulher é preso na zona sul de SP O homem suspeito de matar a ex-mulher esfaqueada em um pet shop em Moema, zona sul de São Paulo, foi preso por volta das 11 horas de hoje. O crime ocorreu na última sexta-feira, 8, no local onde a vítima, de 38 anos, trabalhava. Ivete de Farias Tenório foi esfaqueada no pescoço, no baço, no abdômen e nas costas. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital.