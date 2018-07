Acusado de matar gay atropelado é identificado O homem acusado de matar Eliweltton da Silva Lessa, de 22 anos, passando com uma van sobre seu corpo, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, na última segunda-feira, foi identificado e teve sua prisão preventiva decretada ontem pela Justiça do Rio. Hélio Galdino Vieira, de 37 anos, conhecido como Papai, está foragido.