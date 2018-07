Acusado de matar inglesa em GO é psicopata, diz laudo

A Junta Médica Oficial do Poder Judiciário considerou o goiano Mohammed D'Ali Carvalho dos Santos, acusado de matar a inglesa Cara Marie Burke, psicopata. O laudo com a constatação foi entregue nesta segunda-feira, 16, ao juiz Jesseir Coelho de Alcântara, da 1ª Vara Criminal de Goiânia, segundo o Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO). Esse resultado poderá reduzir de um a dois terços a pena do jovem, caso ele seja julgado e condenado. Veja também: Goiano acusado de matar inglesa será julgado em abril Policial confirma que acusado de matar inglesa tentou suborno Todas as notícias publicadas sobre o caso O juiz ordenou que o laudo seja juntado aos autos e estabeleceu o prazo de cinco dias para a acusação e a defesa se manifestarem. De acordo com o TJ-GO, o Ministério Público (MP) ainda pode contestar o laudo e, se Santos for submetido a júri popular, os jurados podem desconsiderar o documento. O crime ocorreu em 26 de julho do ano passado. A denúncia do MP traz que Santos matou Cara, de 17 anos, a facadas num apartamento do Setor Universitário e esquartejou o corpo dela. Segundo o (TJ-GO), dois psiquiatras e dois psicólogos assinaram o laudo. Eles analisaram os exames aos quais Santos foi submetido entre os dias 21 e 23 do mês passado e entrevistaram parentes e amigos dele. O laudo, ainda de acordo com o tribunal, indica que o rapaz é um psicopata clássico. Ou seja, tem perturbação mental, personalidade antissocial e é de alta periculosidade. O diretor da Junta Médica, psiquiatra Luiz Fernando Froés Fleury, afirmou à corte que "a alteração que ele possui é algo que está na estrutura da personalidade e que não é passível de tratamento ou cura, pois não é doença. É uma característica imutável que nasceu com ele e foi se moldando no decorrer de sua vida. A chance de ele reincidir é muito alta"