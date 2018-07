Acusado de matar jogador diz que tiro foi acidental Foi realizada ontem, na sala de audiências da 9ª Vara Criminal do Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, a última audiência de instrução do caso que apura a morte do jogador Willian Morais, meia-atacante do Corinthians que estava emprestado ao América-MG. Um dos três acusados disse que o tiro foi acidental e que o jogador partiu para cima do trio. Todos os réus negaram a denúncia de latrocínio.