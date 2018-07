Acusado de matar juíza no Rio deve continuar em MS O Supremo Tribunal Federal (STF) arquivou hoje o pedido de transferência feito pela defesa do tenente-coronel da Polícia Militar do Rio Claudio Luiz Silva de Oliveira. Ele é acusado de ser o mandante do assassinato da juíza Patrícia Acioli, morta em agosto de 2011 com 21 tiros.