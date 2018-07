Acusado de matar motorista após briga se entrega

De acordo com a Polícia Civil, o carro de Adriano perdeu o freio e bateu no veículo dirigido por Jonas, no último domingo, 14. Jonas saiu do carro e começou a discutir com o outro motorista. Um irmão de Adriano chegou e os dois passaram a bater em Jonas. Ferido pelo acidente e as agressões, Jonas foi até sua casa, nas proximidades, pegou um revólver e deu um tiro em Adriano.

Em depoimento, Jonas afirmou que efetuou três disparos e jogou a arma em um rio que fica próximo ao local do assassinato. Segundo a polícia, o revolver ainda não foi encontrado. Diversas pessoas que presenciaram a briga telefonaram para a Polícia Militar e se desesperaram enquanto a viatura não chegava ao local.