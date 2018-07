Acusado de matar PMs é preso em Peruíbe

Policiais militares da 3ª Companhia do 29º Batalhão do Interior (BPM/I), em posse do endereço de Fabiano Lococco da Silva, de 38 anos, foram até a casa dele, a de nº 355 da Rua 29, na Estância dos Eucaliptos.

Ao perceber que a casa estava cercada, Silva ainda tentou escapar escalando o muro dos fundos, mas foi dominado pelos policiais e encaminhado para a delegacia central da cidade. Nenhuma arma foi apreendida com o criminoso.

Em depoimento na delegacia, Fabiano, segundo os policiais, teria admitido a participação no assassinato de um policial militar na cidade de São Vicente, também no litoral sul. Detalhes sobre os crimes praticados por Silva não foram informados pela polícia.

Na delegacia de Peruíbe foi registrado boletim de ocorrência de captura de procurado. Silva está recolhido na carceragem da Cadeia Pública, anexa à delegacia, e espera por transferência.