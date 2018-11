Acusado de matar policial é preso em Diadema-SP

O motoboy M.N.S., de 25 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil. Ele confessou ter participado, junto com outros dois homens, do assalto que resultou na morte do policial militar Clauber Rocha Vieira, de 29 anos, baleado após sair de uma agência bancária.

A vítima, logo após sair do banco, foi atacado, entrou em luta corporal com dois dos suspeitos, e morreu alvejado por um tiro. Segundo depoimento do motoboy, ele apenas escolheu a vítima dentro da agência bancária e passou as características físicas para outros dois companheiros, que aguardavam do lado de fora do banco.