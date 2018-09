Acusado de matar promotora de vendas na BA é preso

Flagrado pelas câmeras de vigilância da Paulo Jóias assaltando o estabelecimento e, na fuga, atirando contra Joselita de Jesus Pedreira, de 35 anos, o acusado confessou os crimes, mas disse não ter tido a intenção de matar a promotora de vendas. Ele disse ter disparado para assustar as pessoas que estavam no local, depois de ouvir alguém gritar "pega ladrão" na rua. Cruz, que já cumpriu pena por tráfico de drogas, teve a prisão preventiva decretada uma semana depois do homicídio. O acusado foi transferido para Feira de Santana, onde deve ficar preso.