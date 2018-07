Acusado de matar psicóloga no PR é condenado

Professora da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), Telma passava férias no litoral paranaense e havia saído para caminhar no dia 11 de julho do ano passado. Como não retornou para casa, a polícia foi acionada e começou as buscas ainda na noite daquele domingo. O corpo foi encontrado na manhã de segunda-feira enterrado em uma cova rasa na areia da praia do balneário de Shangri-lá.

A partir de informações de pessoas que diziam ter visto Lima no local onde foi enterrado o corpo, a polícia prendeu-o no dia 14, após ter encontrado vestígios de areia e vegetação de restinga nas calças que ele usava. O solado de um tênis que estava na casa por ele ocupada também corresponderia às pegadas deixadas na areia. O exame de DNA feito em partículas encontradas em um toco de cigarro abandonado no local onde o corpo estava e que coincidiram com material coletado de Lima foi um dos principais argumentos da acusação.