Acusado de matar psicóloga no PR irá a júri popular

Telma, professora da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), sobrinha do ator Ary Fontoura, foi morta em 11 de julho de 2010, asfixiada, entre os balneários de Barrancos e Shangri-lá, em Pontal do Paraná. O corpo foi enterrado na praia e foi descoberto um dia depois do crime. Lima está preso desde o ano passado na cadeia pública de Pontal - ele foi detido dois dias depois do assassinato. A responsável pela ação penal é a promotora de Justiça Carolina Dias Aidar de Oliveira.