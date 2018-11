Acusado de matar rapper irá a julgamento

Sabotage, um ex-interno da Febem e ex-"soldado" de traficantes, cresceu na Favela do Canão, na Avenida Jornalista Roberto Marinho. Em 1995, foi duas vezes indiciado, uma por porte de arma, outra por tráfico de drogas. Havia trocado o crime pelo rap e se tornado um dos mais influentes músicos de sua geração.

Com o lançamento de seu primeiro disco, Rap É Compromisso (selo Cosa Nostra), Sabotage alcançou o respeito e o sucesso como rapper, o que o levou ao cinema. Participou, como ator, do premiado O Invasor, de Beto Brant, além de ter feito a trilha sonora do filme. Sabotagem morreu com 29 anos.