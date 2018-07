Acusado de matar rapper Sabotage vai a júri na 2ª feira O julgamento de Sirlei Menezes da Silva, acusado de matar o rapper Sabotage em 2003, está marcado para a próxima segunda-feira, dia 12, no 1º Tribunal do Júri do Fórum Criminal da Barra Funda, na zona oeste da capital paulista. A sessão, que deveria ter acontecido no dia 28 de abril, teve de ser adiada porque uma testemunha-chave da acusação não compareceu ao julgamento.