Acusado de matar Sendas presta novo depoimento O motorista Roberto Costa Júnior, de 28 anos, acusado da morte do empresário Arthur Sendas, deve prestar novo depoimento na 14ª Delegacia de Polícia, onde está preso, e, em seguida, deve ser transferido para uma das carceragens da Polinter. Ontem, ao se entregar, ele confessou que foi armado até a casa do empresário, mas disse que a arma disparou acidentalmente. Sendas foi morto dentro de seu apartamento, na zona sul da capital, após se baleado na cabeça na madrugada de ontem. Seu corpo está sendo velado desde ontem na Associação Comercial do Rio de Janeiro. O enterro foi marcado para as 14h30 de hoje, a pedido de um dos filhos, que está no exterior. Ele será sepultado no cemitério São João Batista, em Botafogo.