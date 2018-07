Acusado de matar Tim Lopes queima namorada na prisão Cláudio Orlando do Nascimento, o Rato, que está detido no Instituto Penal Vicente Piragibe, no Complexo de Gericinó, em Bangu, no Rio de Janeiro, feriu sua namorada durante visita íntima na tarde de ontem. Ele cumpre pena após ter sido condenado por participação no assassinato do jornalista Tim Lopes.