Acusado de matar Vanessa cumpria pena em liberdade Oito dias antes do assassinato da supervisora de vendas Vanessa de Vasconcelos Duarte, de 25 anos, o principal acusado do crime, Edson Bezerra de Gouveia, de 35, se apresentou no Fórum de Barueri, na Grande São Paulo. Ele tinha de comparecer por estar cumprindo pena de roubo em liberdade condicional.