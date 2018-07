Acusado de molestar estudante no metrô é demitido

De acordo com a Corregedoria, Walter é oficial administrativo do Departamento de Estradas e Rodagem (DER) desde 24 de janeiro de 1987, tendo ingressado por meio de concurso público. Ele é acusado de molestar a estudante dentro de um vagão da Linha 3-Vermelha do Metrô, que seguia no sentido Itaquera, na zona leste. Walter é acusado pela estudante de ter dificultado sua saída do vagão, uma vez que ele se encontrava lotado e o advogado teria se posicionado de forma a impedir a passagem da estudante.

A estudante começou a passar mal e, quando os usuários foram socorrê-la, descobriram que estava sendo molestada pelo advogado. Ele foi preso em flagrante por violência sexual mediante fraude (quando o acusado tira a capacidade de resistência da vítima).

