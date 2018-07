Acusado de morte de índio é condenado à prisão no DF Leidiésio dos Santos Lima foi condenado hoje pelo homicídio do índio José Luis Lopes, conhecido como Luis Guarani,no Tribunal do Júri de Ceilândia (DF). Sua pena foi de 16 anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial fechado. O crime, que chocou a população de Ceilândia, ocorreu em 6 de dezembro de 2009 quando o índio, alcoolizado, teria entrado por engano na residência de Leidiésio, conhecido como "Pezão".