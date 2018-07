Acusado de pichar estátua de Drummond depõe no Rio O empresário Pablo Lucas Farias, acusado de pichar a estátua do poeta Carlos Drummond de Andrade, em Copacabana (zona sul do Rio), na madrugada de 25 de dezembro, apresentou-se na tarde desta segunda-feira, 6, à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente do Rio, na zona norte do Rio.