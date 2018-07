Acusado de pichar estátua se apresenta à polícia no Rio

O comerciante é de Uberaba e mora há dois anos na Taquara, na zona oeste da cidade. Ele foi flagrado por câmeras de segurança tingindo a estátua com spray. Farias estava acompanhado por uma mulher identificada apenas como Mel. Ela não compareceu à delegacia e continua sendo procurada. O rapaz disse à polícia que a mulher, chamada Melissa, é apenas uma "conhecida do Facebook". "Estou arrependido. Me apresentei para reparar o meu erro. Não sou um pichador, eu trabalho", afirmou ele, ao deixar a delegacia.

Além da estátua de Drummond, Farias é suspeito de ter pichado outros dois monumentos na zona sul do Rio, na mesma madrugada: a estátua do jornalista Zózimo Barroso do Amaral, no Leblon, e o monumento em homenagem a Estácio de Sá, no Aterro do Flamengo. O delegado investiga se Farias agia junto com outros colegas. Se for autuado também por formação de quadrilha, a pena pode ser aumentada em três anos de prisão.