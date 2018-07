Acusado de roubar BC do Ceará é condenado a 17 anos O juiz da 11ª Vara Federal, Danilo Fontenele Sampaio, condenou a 17 anos de prisão Fernando Carvalho Pereira, por participação direta no furto de R$ 164,7 milhões do Banco Central de Fortaleza. Pereira aguardava o final do processo preso numa penitenciária de São Paulo. Ele é a 19ª pessoa condenada por envolvimento no furto milionário. Em três anos, 117 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal (MPF) por ligação direta ou indireta no crime. Desse total, 28 estão presas e o restante em liberdade. A maioria dos indiciados responde por lavagem do dinheiro. Fernando Pereira foi condenado pelos crimes de uso de documento falso e por furto qualificado. Ele era um dos ''tatus'' que ajudaram a escavar o túnel que deu acesso ao cofre do BC, em agosto de 2005. Do dinheiro furtado, a Polícia Federal recuperou cerca de R$ 40 milhões. Entre os assaltantes presos e condenados estão alguns citados no processo como líderes da quadrilha: Antônio Jussivan Alves dos Santos, o Alemão, 49 anos de reclusão, Marcos Rogério Machado de Morais, condenado a 49 anos, e Antônio Edmar Bezerra, que foi condenado a 53 anos de prisão.