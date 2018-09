Acusado de roubar caixas eletrônicos é preso no Rio

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

A polícia prendeu Wellington Silvério da Silva, de 28 anos, considerado líder da quadrilha especializada em roubos de caixa eletrônicos no Rio. Segundo a polícia, ele chefiava o bando preso em flagrante especializado neste tipo de crime, no último dia 31, em Petrópolis, após troca de tiros durante um roubo naquele município. O suspeito, que também é apontado pelos policiais como o principal ladrão de carros nos bairros do Leblon, Ipanema e Copacabana, será apresentado nesta quarta-feira, 12, às 10h30 pelo delegado Márcio Franco, na sede da Delegacia de Roubo e Furtos (DRF).