Acusado de roubar carne é absolvido em Matupá-MT A Justiça de Mato Grosso absolveu ontem um homem acusado de furtar dois pedaços de picanha de um frigorífico no município de Matupá, em fevereiro do ano passado. Segundo o Tribunal de Justiça, no dia 4 de fevereiro de 2010, por volta das 14 horas, o réu, conhecido como "Gordinho", furtou do Frigorífico Frialto, localizado na BR-163, dois pedaços de picanha, pesando aproximadamente três quilos. O produto furtado, avaliado em R$ 44, foi devolvido ao proprietário.