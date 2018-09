Acusado de tentar matar ex-namorada é preso no RJ Um homem, de 31 anos, acusado de tentar assassinar a ex-namorada, foi preso por policiais no Rio de Janeiro. Os agentes estavam monitorando Marquinhos, que foi capturado ao sair de casa no município de Itaguaí. Contra ele havia um mandado de prisão por tentativa de homicídio.