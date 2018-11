Acusado de tráfico de drogas é preso na Grande SP

No imóvel, foram encontradas embalagens com drogas e uma arma de fogo. Os policiais apreenderam 492 cápsulas plásticas com cocaína, três pacotes com pedras de crack, meio tijolo de maconha e 17 sacos contendo cápsulas plásticas vazias, separadas em duas caixas.

Também foi encontrada uma pistola calibre 765 carregada com oito cartuchos. Questionado sobre o destino das drogas, o ajudante não passou nenhuma informação.

O acusado e o material foram apreendidos e conduzidos ao 9º Distrito Policial de Guarulhos, onde foi registrada a ocorrência de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.