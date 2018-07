Acusado de tráfico milionário é preso em São Paulo

Contra André Luiz havia um mandado de prisão preventiva por tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico expedido pela Justiça. Os agentes da Polinter informaram que André tem ligações com um dos mais importantes cartéis de drogas da Bolívia e que a cocaína vinda do país vizinho tem quase 100% de pureza. Durante as investigações, os policiais apuraram que "Paulistinha" vendia cerca de 200 quilos de cocaína por mês, o que rendia um faturamento mensal de aproximadamente R$ 2 milhões.