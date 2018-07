Acusado do assalto a banco em Guarulhos é preso em Alagoas

Um apartamento na Praia de Ponta Verde, em Maceió, era o esconderijo de Cristiano Bezerra Caiano, de 31 anos, acusado de ser o mentor do assalto ao Banco Real de Guarulhos, na Grande São Paulo, em 7 de novembro. A ação foi a mais violenta do ano passado e deixou três mortos, incluindo um assaltante e um policial militar, além de 12 feridos. Caiano foi preso numa ação entre policiais de Alagoas e paulistas. Caiano estava, anteriormente, na cidade de Canabi, no Estado de Sergipe. Ele viajou nesta terça, 3, para Maceió, quando foi preso. Segundo o Departamento de Investigações sobre Crime Organizado, ele integra a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Em 7 de novembro, o parceiro dele, Carlos Antonio da Silva, o Balengo, morreu na troca de tiros com PMs. Na fuga, ele e um comparsa tomaram reféns.