Acusado do assassinato de advogada é preso em Alagoas Através de uma denuncia anônima pelo telefone 181 da Policia Civil de Alagoas, o vigilante Evandro Bezerra da Silva, acusado de ser comparsa de Mizael Bispo no assassinado da advogada paulista Mércia Nakashima, ocorrido em 2010, foi preso pela Polícia Militar na madrugada deste sábado, dia 23, no Povoado Candu, em Carneiros, município do sertão alagoano.