Acusado do caso da Mega-Sena declara ser inocente No terceiro dia do julgamento dos dois acusados de matar o milionário da Mega-Sena, René Senna, o réu Ednei Gonçalves Pereira se declarou inocente, assim como o ex-PM Anderson Silva de Sousa fez na tarde de ontem. Segundo o Tribunal de Justiça do Rio, o depoimento dele começou às 14 horas e durou cerca de duas horas. No depoimento, Gonçalves disse que trabalhou na fazenda da vítima entre julho e agosto de 2006 juntamente com Souza, Marco Antonio Vicente, Ronaldo Amaral (também réu no caso), Sergio Luiz Alves da Silva (testemunha de acusação), Sargento da Silva e David Vilena.