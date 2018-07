Acusado por 5 homicídios no interior de SP é preso Foi preso no último dia 15 o homem apontado pela polícia como o maior homicida da região de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, nos últimos 20 anos. A Secretaria de Segurança Pública fez o anúncio neste sábado (27). Em ação conjunta, a Polícia Civil da cidade do noroeste paulista e a Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo prenderam o vendedor Paulo José Lisboa, de 41 anos, em Vitória (ES). Ele estava foragido desde 1998, quando fugiu do Hospital Psiquiátrico de Franco da Rocha. Durante cinco anos, Lisboa cumpriu no hospital a pena a que foi condenado por cinco homicídios e nove lesões corporais dolosas graves cometidas em São José do Rio Preto. O delegado Guerino Solfa Neto, da Unidade de Inteligência da Polícia, contou que o vendedor levava as vítimas para um local ermo, onde eram amarradas com correntes e golpeadas com uma chave de roda. "Ele agia com muita frieza e crueldade, deixando os corpos totalmente desfigurados. Atacava sempre prostitutas, travestis e casais de namorados", afirmou o delegado. A polícia encontrou Lisboa quatro dias antes de expirar o mandado de prisão expedido contra ele. Inicialmente, os policiais o procuraram em Guarapari (ES). Lá, descobriram que, no ano passado, fora expedido outro mandado contra o fugitivo, em razão de uma tentativa de homicídio em 2005. O vendedor fugiu, então, para a capital do Estado, onde acabou detido. Lisboa está no Presídio de Argolas, em Vitória. Ele poderá ser trazido para São Paulo apenas depois de ser julgado pela tentativa de homicídio.