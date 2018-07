Acusado por morte de jovem na Rocinha é preso

A morte de Luana é investigada pela Delegacia de Homicídios (DH) do Rio. Além de Souza, os outros suspeitos são o então chefe do tráfico na Rocinha Antônio Bonfim Lopes, o Nem; Anderson Rosa Mendonça, o Coelho; Ronaldo Patrício da Silva, o Ronaldinho; Thiago de Souza Cherú, o Dorei; e Rodrigo Belo Ferreira, o Rodrigão.

Em maio, Luana saiu de sua casa, na Estrada das Canoas, em São Conrado, e foi à Favela da Rocinha. Ela disse a amigos que iria resolver um problema. As investigações da DH apontaram que Luana era usada no transporte de drogas da Rocinha para outras comunidades do Rio e foi acusada pelos traficantes de ser informante da polícia.